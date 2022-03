Champions League: Einbruch bei Paul Pogba während United-Niederlage

"In der letzten Nacht ist der schlimmste Albtraum unserer Familie Wirklichkeit geworden. In unser Zuhause wurde eingebrochen. Wir wurden beraubt, während unsere Babys in ihren Betten geschlafen haben", schrieb Pogba, der beim 0:1 der Red Devils (Hinspiel 1:1) in der Schlussphase eingewechselt worden war.