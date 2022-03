Rückspiel in Anfield: FC Liverpool, Jürgen Klopp warnt vor Inter

Vor dem Duell an der Anfield Road zeigen sich die Reds in bestechender Form. Die vergangenen zwölf Pflichtspiele gewannen sie allesamt, im Finale um den League Cup besiegten sie zuletzt den FC Chelsea, und in der Premier League rückte Liverpool bei einem Spiel weniger bis auf sechs Punkte an Spitzenreiter Manchester City heran. Klopp sieht daher Parallelen zu seinen Mannschaften, die 2019 die Königsklasse und im Jahr darauf die Meisterschaft gewonnen hatten.