Sportwetten: Tuchel und Rangnick mit ihren Teams in Favoritenrolle

Die deutschen Fußballlehrer Thomas Tuchel (FC Chelsea) und Ralf Rangnick (Manchester United) gehen mit ihren Mannschaften als Favorit in die Rückspiele des Achtelfinals in der Champions League. Die Blues mit den deutschen Nationalspielern Timo Werner, Antonio Rüdiger und Kai Havertz reisen laut bwin nach dem 2:0-Hinspielsieg als Favorit (Quote 1,85) zum Rückspiel zum OSC Lille (Quote 4,40).