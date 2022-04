FC Bayern: PK mit Nagelsmann und Neuer vor Villarreal im Liveticker

Der FC Bayern muss die 0:1-Pleite aus dem Hinspiel drehen. Am Samstag setzte sich der deutsche Rekordmeister in der Bundesliga mit 1:0 gegen den FC Augsburg durch. Doch vor allem in der Offensive hakte es beim FCB. Insbesondere der Formabfall von Serge Gnabry und Leroy Sané bleibt rätselhaft.