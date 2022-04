Guardiola vor Atletico: "Spielen mit zwölf Mann"

Am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) trifft City in der Premier League auf Jürgen Klopp und die Reds, die in der Tabelle nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter liegen. Im Halbfinale des FA Cup spielen die Teams am 16. April um den Einzug ins Endspiel. Drei Tage davor steht in der Königsklasse das Rückspiel in Madrid an. Guardiola, der das Champions-League-Finale 2021 gegen den FC Chelsea verloren hatte, wartet immer noch auf seinen ersten Henkelpott mit City.