Kahn schließt Lewandowski-Wechsel im Sommer aus: „Nonsense“

Vorstandschef Oliver Kahn hat erstmals einen vorzeitigen Wechsel von Bayern Münchens Stürmerstar Robert Lewandowski ausgeschlossen. „Wir haben Robert auf jeden Fall noch eine Saison bei uns. Wir wissen, was wir an ihm haben und warten ganz entspannt ab“, sagte Kahn am Dienstagabend vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Villarreal bei Amazon Prime.