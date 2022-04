Klopp auf Kurs: Liverpool mit einem Bein im Finale

Im Rennen um vier Titel bleibt Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool unbeirrt auf Kurs. Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League besiegten die Reds mit ihrem deutschen Teammanager den Bayern-Bezwinger FC Villarreal an der heimischen Anfield Road 2:0 (0:0). Um zum fünften Mal das Endspiel in der Königsklasse einzuziehen, würde am kommenden Dienstag in Spanien bereits eine knappe Niederlage reichen.