FC Liverpool: Jürgen Klopp warnt vor Benfica Lissabon

Zwischen dem spektakulären Liga-Gipfel gegen Manchester City vom vergangenen Sonntag (2:2) und vor dem FA-Cup-Halbfinale am kommenden Samstag gegen die Skyblues muss Klopp eventuell personell rotierten, obwohl „niemand verletzt“ sei, so der Deutsche: „Das nächste Spiel hat keinen Einfluss auf die Aufstellung für morgen, aber das letzte Spiel schon, also müssen wir abwarten.“