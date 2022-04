Sportwetten: Bayern Favorit auf Halbfinaleinzug

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München geht am Dienstag trotz der Hinspiel-Niederlage beim FC Villarreal als Favorit in das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League. Bei einem Einzug in die Runde der letzten Vier zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 1,4-fache des Einsatzes. Sollten die Spanier ihren 1:0-Vorsprung in München behaupten können, gibt es das 2,95-fache.