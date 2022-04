CL: Klopp warnt vor Villarreal

„Ich hatte vorher viel Respekt vor Unai Emery und Villarreal“, sagte Klopp vor dem Hinspiel am Mittwoch (21 Uhr im LIVETICKER): „Weil ich die Spiele gegen Bayern und Juve, natürlich nur mit einem Auge, gesehen habe. Aber mittlerweile habe ich sie nun vernünftig angesehen und: Wow! Beeindruckend.“ Das Rückspiel steigt am 3. Mai in Villarreal. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)