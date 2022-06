Final-Chaos: UEFA entschuldigt sich bei den Zuschauern

Sechs Tage nach dem Chaos beim Finale der Champions League hat sich die Europäische Fußball-Union (UEFA) bei den Zuschauern entschuldigt. "Kein Fußballfan sollte in eine solche Situation gebracht werden, und es darf nicht wieder passieren", hieß es in einer Erklärung, die der Kontinentalverband am Freitagabend veröffentlichte. Darin wurden die Fans angesprochen, die "beängstigende und erschreckende Ereignisse" vor dem Endspiel am vergangenen Samstag in Paris "erleben oder beobachten mussten".