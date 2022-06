UEFA untersagt internationale Pflichtspiele in Transnistrien

Der moldauische Serienmeister Tiraspol, der in der vergangenen Saison in der Gruppenphase den späteren Champions-League-Sieger Real Madrid mit 3:0 düpierte, wurde von der UEFA aufgefordert, für seine Heimspiele im Europapokal eine „alternative, allen Anforderungen der einschlägigen UEFA-Reglements entsprechende Spielstätte außerhalb der Region Transnistrien vorzuschlagen, solange das Verbot in dieser Region gilt“.