Barca-Flop schießt Nübel und Co. aus Champions-League-Quali

Das Team aus dem Fürstentum scheiterte in der dritten Qualifikationsrunde im Topduell der dritten Runde an der PSV Eindhoven, am Dienstagabend verlor Monaco das Rückspiel in den Niederlanden mit 2:3 (2:2, 0:1) nach Verlängerung. Im Hinspiel hatte es ein 1:1 gegeben.