"Auch für Real kein Spaß": Rose trotz Niederlage zufrieden

Der 45-Jährige erlebte in seinem zweiten Einsatz an der Leipziger Seitenlinie einen weiteren überzeugenden Auftritt seiner Mannschaft. Am vergangenen Samstag hatte Leipzig gegen Roses Ex-Klub Borussia Dortmund (3:0) die Trendwende eingeleitet. „Wir haben uns nicht hinten reingestellt. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir komplett die Kontrolle verlieren“, sagte Rose am späten Mittwochabend: „Es macht Spaß mit der Mannschaft zu arbeiten. Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, gibt mir Zuversicht.“