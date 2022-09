Champions League: Haaland-Kunstwerk schockt BVB! City dreht Partie spät

Terzic setzte dafür auf mehr Physis: Er stellte Emre Can vor eine Vierer-Abwehrkette, in der überraschend Nico Schlotterbeck wegen Rückenschmerzen fehlte. Niklas Süle und Mats Hummels sollten sich Haaland entgegenstellen, das Zulaufen der Passwege und Attackieren der City-Schaltzentrale übernahmen eine Reihe weiter vorne Can, Bellingham und Salih Özcan.