Champions League: Bayern für Matthäus im Favoritenkreis

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Bayern München in der Champions League im Kreis der Titelanwärter. "Die Bayern gehören zu den drei Top-Favoriten. Der Top-Favorit - das wollen sie vielleicht gar nicht so gerne hören. Sie haben einen Top-Kader, aber jetzt auch gesehen, dass nicht alles so läuft, wie sie es sich wünschen, auch wenn sie immer dominant sind", sagte der RTL/Nitro-Experte dem SID.