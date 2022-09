England-Fluch des BVB: Acht Niederlagen in Serie

Die schwarze Serie begann 2016 beim Wiedersehen mit Jürgen Klopp gegen den FC Liverpool in der Europa League. Der BVB verlor das Rückspiel an der Anfield Road 3:4 (Hinspiel 1:1). 2017 bis 2019 folgten vier Champions-League-Niederlagen gegen Tottenham Hotspur in vier Spielen. Gegen Manchester City schließlich verlor der BVB im Champions-League-Viertelfinale 2020/21 zweimal und zudem am Mittwochabend. Alle drei Duelle endeten 1:2.