Frankfurt fiebert der Königsklasse entgegen

Frankfurt am Main (SID) - Eintracht Frankfurt träumt nach dem furiosen Kantersieg gegen RB Leipzig von magischen Nächten auf europäischer Bühne. "Wenn wir so in der Champions League auftreten, ist viel möglich. Wir wollen so viel wie möglich erreichen", sagte Torhüter Kevin Trapp nach dem 4:0 (2:0) gegen die Sachsen: "Wir wissen, dass wir viel können und viel Qualität in der Mannschaft haben."