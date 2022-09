Glasner warnt: "Nicht auf die Hymne konzentrieren"

Sebastian Rode wird am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) wegen einer Verletzung am hinteren Oberschenkel fehlen. „Das fällt extrem schwer, da blutet einem das Herz. Ich hätte die Mannschaft gerne aufs Feld geführt“, sagte der Kapitän bei Hitradio FFH. Er werde „alles dafür geben“, in der kommenden Woche beim ersten Auswärtsspiel bei Olympique Marseille wieder dabei zu sein.