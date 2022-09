Medien: Einbruch bei Müller während Champions-League-Spiel

Die Polizei bestätigte immerhin einen Einbruch in Otterfing. Dort lebt Müller im Gemeindeteil Wettlkam. Es seien "mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Otterfing eingebrochen", teilte die Polizei mit. Dabei seien "Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände im mittleren sechsstelligen Bereich" entwendet worden. Trotz "massiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei" fehle von den Einbrechern bislang jede Spur. Die Kripo Miesbach ermittelt.