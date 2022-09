Schmidt mit Benfica auf Rekordjagd: "Müssen so weitermachen"

"Wir haben jetzt zwölf Spiele gewonnen und müssen so weitermachen", gab Benfica-Torhüter Odysseas Vlachodimos die Marschroute vor. Schmidt habe am Erfolg einen großen Anteil. So auch in Turin, wo die Mannschaft nach dem Treffer des früheren Bundesligastürmers Arkadiusz Milik (4.) früh einem Rückstand hinterher lief. "Der Trainer hat uns die richtigen Dinge gesagt", meinte Vlachodimos, so sei am Ende das Comeback gelungen.