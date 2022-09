Seoane nach Befreiungsschlag erleichtert: „Verspüre Freude“

„In dieser Phase tut es einfach gut. Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft und die Leistung“, sagte Abwehrspieler Jonathan Tah bei DAZN. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) muss die hochveranlagte Werkself, die in der Bundesliga auf Platz 17 liegt, dringend nachlegen. In der BayArena gastiert dann Aufsteiger Werder Bremen.