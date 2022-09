Tribünengast Haller sieht BVB-Pflichtsieg zum Auftakt

Die 90-minütige spielerische Überlegenheit beobachtete auch ein ganz besonderer Gast: Haller saß mit Sonnenbrille und Schal um den Hals in schwarzem Hemd auf der VIP-Tribüne. Es war sein erster Besuch seit der erschütternden Hodenkrebs-Diagnose. "Erster Spieltag in der Champions League, erster Tag im Stadion für mich", sagte er in einer Twitter-Botschaft.