Tuchel-Nachfolger Potter verpasst Auftaktsieg

Noch vor dem Führungstreffer durch Raheem Sterling (48.) wurde es an der Stamford Bridge emotional. Die Chelsea-Fans erhoben sich in der 21. Minute und applaudierten für Tuchel - in Erinnerung an das sehr erfolgreiche Jahr 2021, in dem der deutsche Teammanager mit den Blues unter anderem die Champions League gewonnen hatte. Noah Okafor (75.) wurde mit seinem späten Ausgleich zum Spielverderber.