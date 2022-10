2:2 in Madrid: Leverkusen muss um Europa League zittern

Bereits vor dem Anpfiff in Madrid war durch das 4:0 des FC Porto beim FC Brügge klar, dass Bayer keine Chance mehr auf den Achtelfinaleinzug in der Königsklasse hat. Gegen Brügge, das sicher weiter ist, muss Bayer nun am kommenden Dienstag mehr Punkte holen als Atletico beim FC Porto. Auch die Portugiesen sind in der nächsten Runde.