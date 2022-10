Champions League: "Brillant" - Bellingham hebt Teamkollegen hervor - Stimmen von Borussia Dortmund und RB Leipzig

Julian Brandt (Borussia Dortmund): „Das Ergebnis ist sehr positiv. Weil wir aber selbstkritisch sind, werden wir da sicherlich auch wieder ein oder zwei Themen finden. Ich belasse es aber mal dabei, weil wir in den letzten Tagen viel Negatives angesprochen haben und jetzt den positiven Schwung beibehalten wollen. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Nur in den fünf oder sechs Minuten rund um den Gegentreffer waren wir etwas am Schwimmen. Ich behalte mir dennoch das Positive bei, trotzdem darf uns das nicht passieren. Hut ab an die Truppe, drei Tage nach dem beschissenen Spiel in Köln so eine Leistung auf den Platz zu bringen.“