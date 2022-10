Kobel als unwissender BVB-Held: „Sind wir weiter?“

"Es war sehr, sehr wichtig, dass wir uns mal belohnen", sagte Kobel nun. Dass das Gruppenfinale beim FC Kopenhagen am 2. November kein "Endspiel" um die K.o.-Runde wird, erleichterte alle: "Wir sind superhappy, dass wir uns qualifiziert haben." Das Unentschieden gehe "am Ende sicher in Ordnung".