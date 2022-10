„Magische Nacht“: Inter feiert Gosens

"Gosens hat bei Inter bisher noch nie so gut gespielt. Sein Tor könnte für ihn ein neuer Anfang bedeuten", so die Gazzetta weiter. Der 28-Jährige war im Januar von Atalanta Bergamo nach Mailand gewechselt, wegen einer Verletzung aber noch nicht wirklich in Schwung gekommen. Gegen Barcelona brachte Gosens seine Mannschaft nun kurz vor Schluss in Führung, Robert Lewandowski glich in der Nachspielzeit für die Katalanen aus.