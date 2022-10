Wachablösung: Moukoko ersetzt beim BVB Modeste

Auch Emre Can spielt von Beginn an in einer BVB-Elf, die von Ersatzkapitän Jude Bellingham angeführt wird. Für Stammtorhüter Gregor Kobel kam das Spiel hingegen zu früh: Im Tor steht erneut Alexander Meyer. Wegen Verletzungen fehlen unter anderem Marco Reus und Mats Hummels.