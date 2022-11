Achtelfinal-Auslosung: Bayern droht Liverpool oder PSG

Die Auslosung für die Achtelfinals der Königsklasse findet am Montag (12.00 Uhr) in der UEFA-Zentrale in Nyon statt. Die Hinspiele steigen am 14./15. sowie am 21./22. Februar, die Rückspiele sind für den 7./8. sowie 14./15. März 2023 geplant. Die Gruppensieger haben im Rückspiel Heimrecht.