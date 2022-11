Champions League: Kuriose Nachhilfe für Benfica-Spieler durch Roger Schmidt

Der Fußballlehrer wusste glücklicherweise ganz genau Bescheid. „Wir haben mehr Auswärtstore“, erklärte der Trainer seinen Schützlingen, wie man auf einem Video im Internet sehen kann. Und in der Tat: weil Benfica auf fremden Plätzen in der Gruppenphase drei Auswärtstore mehr als PSG erzielte, zog man noch am Starensemble aus der französischen Hauptstadt vorbei.