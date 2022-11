Champions League: Trotz Seitenhieb gegen Hummels - Can übt öffentliche Kritik am BVB-Auftritt in Kopenhagen

„Das war kein gutes Spiel heute von uns. Uns hat extrem die Intensität gefehlt, gegen den Ball und mit dem Ball. Wir sind rumgejoggt, rumgegangen, aber wir haben nie die Intensität gehabt. Wir waren nicht giftig genug heute. Es war insgesamt kein gutes Spiel“, moserte Can nach der Partie in Dänemark am DAZN-Mikrofon.