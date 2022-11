Drei Wochen vor der WM: Werner erleidet Knöchelverletzung

Nationalstürmer Timo Werner hat knapp drei Wochen vor der Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) eine Knöchelverletzung erlitten. Der 26-Jährige vom Pokalsieger RB Leipzig musste im letzten Gruppenspiel der Champions League am Mittwoch gegen Schachtar Donezk in Warschau nach einem Foul in der 19. Spielminute ausgewechselt werden.