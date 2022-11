„Für meinen Sohn“: Nkunku jubelt mit rotem Ballon

Nkunku hatte Leipzig in Warschau, wo Donezk seine Heimspiele aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine austrägt, in der zehnten Minute in Führung geschossen. Andre Silva (50.), Dominik Szoboszlai (62.) und Dani Olmo (68.) sicherten dem deutschen Pokalsieger das Achtelfinale als Gruppenzweiter hinter Titelverteidiger Real Madrid.