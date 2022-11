Nagelsmann warnt Bayern: Letztes Jahr haben wir auch eine gute Vorrunde gespielt

Es gab schon glanzvollere Siege in den vergangenen Wochen, aber die Bilanz in der Champions League ist eindrucksvoll. Sechs Spiele, sechs Siege - zum dritten Mal nach den beiden Vorjahren zogen die Bayern mit einer makellosen Bilanz ins Achtelfinale ein, ein Kunststück, das in der Königsklasse noch keiner Mannschaft gelungen ist. Dabei ließen sie nur zwei Gegentore zu - wenn auch nicht gegen Inter oder den FC Barcelona, sondern gegen das überforderte Viktoria Pilsen.