Frankfurt: Kapitän Rode gegen Neapel im Kader

Eintracht Frankfurt kann im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League wieder auf Kapitän Sebastian Rode setzen. Der 32-Jährige stehe nach einer Erkältung im Kader, „wenn nichts mehr dazwischen kommt“, sagte Trainer Oliver Glasner vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/ Prime Video ) gegen die SSC Neapel.

Rode, der gegen Werder Bremen (2:0) gefehlt hatte, werde aber nicht von Anfang an spielen, sagte der Eintracht-Coach. Am Montag hatte der Mittelfeldspieler das Abschlusstraining verpasst, stattdessen trainierte er individuell. (CL: Frankfurt vs. Neapel, Dienstag ab 21:00 Uhr im Liveticker)