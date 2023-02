Frankfurter wollen „nicht als Touristen“ nach Neapel

Die Eintracht werde vor dem Rückspiel am 15. März in Neapel nicht "die Köpfe zwischen die Knie oder in den Sand stecken". Das 0:2 sei ein "gefährliches Ergebnis", bei dem die Hessen mit einem Treffer das Momentum schnell auf ihre Seite ziehen könnten, sagte der Österreicher: "Mit allem, was wir haben, werden wir es versuchen."