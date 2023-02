PSG-Coach verrät: Coman-Tor für Bayern durchkreuzte Mbappé-Pläne

Als Kingsley Coman mit seinem Volley den FC Bayern mit 1:0 in Führung schoss, ärgerte sich Christophe Galtier doppelt.

Denn im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League hatte der Coach von PSG gerade in jener 53. Minute Superstar Kylian Mbappé in die Partie bringen und so die Zeichen auf Sieg stellen wollen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)