Sane selbstbewusst nach Paris: "Wissen, was zu tun ist"

Fußball-Nationalspieler Leroy Sane geht das Kracher-Duell im Achtelfinale der Champions League mit Paris St. Germain selbstbewusst an. "Wir wissen, was zu tun ist", versicherte der Offensivspieler von Bayern München vor dem Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) beim französischen Meister auf fcb.de.