Sportwetten: Eintracht gegen Neapel nur Außenseiter

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt geht als Außenseiter in das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Serie-A-Tabellenführer SSC Neapel. Für einen Sieg des Europa-League-Siegers am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) zahlt der Sportwettenanbieter bwin bei zehn Euro Einsatz 32 Euro zurück. Die Siegquote der Italiener liegt dagegen nur bei 2,15, ein Remis wird derzeit mit Quote 3,50 gehandelt.

Auch RB Leipzig ist am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) mit Quote 4,40 Außenseiter gegen Titelfavorit Manchester City. Siegen Haaland und Co, winkt das 1,77-Fache des Einsatzes, während ein Remis mit Quote 3,80 notiert wird. Die besten Chancen auf den Titel hinter Pep Guardiolas Citizens (Quote 2,85) in der Königsklasse räumt bwin dem deutschen Rekordmeister Bayern München ein (4,50).