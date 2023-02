Wegweiser aus dem Labyrinth: Lukaku ist zurück

Der Belgier köpfte den Ball in einem phasenweise zähen Spiel in der 86. Minute zunächst an den Pfosten und erlöste Inter im Nachschuss. Doch ganz zufrieden war der Joker anschließend nicht: "Wir wollten 2:0 gewinnen - aber immerhin haben wir gewonnen." Für das Rückspiel am 14. März stehen die Chancen gut.