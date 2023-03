Bayern mit Stanisic gegen Messi und Mbappe

Bayern München will Kylian Mbappe und Lionel Messi unter anderem mit Josip Stanisic stoppen. Der kroatische Fußball-Nationalspieler steht wie erwartet in der Startelf des deutschen Rekordmeisters für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain (21.00 Uhr/DAZN), das seine beiden Weltstars aufbietet.