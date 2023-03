Fußball-Nationalspieler Julian Brandt von Borussia Dortmund hat sich im Champions-League-Spiel beim FC Chelsea am Oberschenkel verletzt. Der Offensivspieler musste im Achtelfinal-Rückspiel am Dienstagabend in der 5. Minute ausgewechselt werden, Giovanni Reyna ersetzte ihn. Brandt griff sich beim Verlassen des Feldes hinten an den linken Oberschenkel. Der 26-Jährige befindet sich seit Wochen in bestechender Form.