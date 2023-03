BVB stinksauer: „Ein handfester Skandal“

Marius Wolf hatte während des Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League beim FC Chelsea (0:2) eine Flanke im Strafraum mit der Hand aufgehalten. Der Körper war weggedreht, aber Arm und Hand befanden sich in der Flugbahn des Balles. Makkelie verhängte den Strafstoß und ließ ihn nach Kai Havertz' Schuss an den Pfosten wiederholen, weil Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren. Dies ist regeltechnisch ebenfalls korrekt.