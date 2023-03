Champions League: Hoeneß reagiert auf blutrünstiges Plakat

Nun reagierte der Ehrenpräsident auf die offensichtliche Anspielung seiner Kritik an PSG, die er zuletzt äußerte. „Im Stadion nehme ich sowieso nichts wahr, da schaue ich aufs Spielfeld und nicht in die Zuschauerränge. (...). Wir leben in einer Demokratie, wo jeder seine Meinung äußern darf. Ich lasse denen ihre Meinung, ich hoffe, sie lassen mir meine Meinung. Damit kann ich leben“, sagte er gegenüber Sky.