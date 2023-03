Träumen erlaubt? Goretzka zieht Vergleich zu Flick.

In der berauschenden Champions-League-Nacht mit dem magischen Triumph über die Stars von Paris Saint-Germain reiften beim FC Bayern zarte Titelträume.

„Ich habe immer gesagt, dass wir eine exzellente Mannschaft haben, die mit jeder Mannschaft in Europa mithalten kann“, sagte Präsident Herbert Hainer und fügte selbstbewusst an: „Wir haben alle Chancen, ich sehe keinen, der stärker ist als wir.“

Leon Goretzka sah sich nach dem beeindruckenden 2:0 (1:0) im Achtelfinal-Rückspiel sogar "ein bisschen an die Zeit unter Hansi erinnert", als 2020 mit Trainer Flick sogar alle sechs möglichen Titel gewonnen wurden. Vor allem wegen des Zusammenhalts auf dem Platz: "Wenn du ausgespielt wurdest, war sofort der nächste da." Hainers These, sagte der Nationalspieler, "würde ich unterschreiben, wenn wir so spielen".