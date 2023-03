Kahn auch ohne Mbappe, Messi oder Neymar glücklich

Kein Kylian Mbappe, kein Lionel Messi, kein Neymar. Klubchef Oliver Kahn stört sich allerdings nicht daran, dass sich der FC Bayern keine Stars wie sein Champions-League-Gegner Paris St. Germain leisten kann. „Bei aller Wertschätzung für diese drei - ich bin ich mit unserem Kader sehr zufrieden“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Münchner vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen PSG am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in einem Interview mit der französischen Sportzeitung L‘Equipe.

Außerdem, sagte Kahn, habe der FC Bayern neben "unseren jungen Spielern" ja auch selbst "Superstars" in München. "Sadio Mane, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller, der junge Jamal Musiala... Schauen Sie, ich könnte die ganze Mannschaft Revue passieren lassen. Viele internationale Topspieler wollen zu uns kommen. Joao Cancelo hätte in diesem Winter sicherlich woanders hingehen können."

Die Verpflichtung von Spielern der Preisklasse Mbappe, Messi oder Neymar könne und wolle sich der FC Bayern nicht leisten, betonte Kahn. „Es gibt eine Philosophie: Wir geben nur aus, was wir verdienen. Und viel Geld in einen einzelnen Spieler zu investieren, ist immer ein großes Risiko. Alles muss mit Bedacht getan werden. Der Spieler muss sportlich und wirtschaftlich in unseren Kader passen.“