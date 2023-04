Alle Augen auf Ramos: Benficas Traum vom CL-Halbfinale

Das Ziel für Roger Schmidt und Benfica Lissabon ist klar: Erstmals seit 23 Jahren will der portugiesische Fußball-Rekordmeister ins Halbfinale der Champions League stürmen. Im Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag gegen Inter Mailand (21.00 Uhr/DAZN) muss das Team des deutschen Trainers zunächst seine Hausaufgaben vor heimischer Kulisse verrichten - und setzt dabei auf seinen heiß begehrten Topstürmer Goncalo Ramos.

"Ich liebe seine Einstellung, die er der Mannschaft gibt", sagte Schmidt zuletzt und lobte seinen Shootingstar: "Er ist jung, er schießt Tore in der Champions League, und es ist normal, dass andere Vereine auf ihn aufmerksam werden."

Ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit katapultierte sich der 21-Jährige bei der WM in Katar. Anstelle des alternden Superstars Cristiano Ronaldo stand Ramos im Achtelfinale gegen die Schweiz (6:1) in der Startelf - und schoss Portugal mit einem Dreierpack fast im Alleingang in die nächste Runde.