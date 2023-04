Champions League: Bayern-Mutmacher! Wie Liverpool mit Mané Barca einst das Schrecken lehrte

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Aufgepasst, FC Bayern! Liverpool drehte ein 0:3

Und zwar aus dem Champions-League -Halbfinale 2019, als der FC Liverpool eine desaströse Hinspiel-Pleite gegen den FC Barcelona zu Hause an der Anfield Road umzubiegen wusste. Liverpools Hinspiel-Hypothek war dieselbe, gegen die die Bayern in München gegen City anrennen müssen: 0:3.

Selbst dem emotionalen Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wurde die Euphorie nach Abpfiff zu viel. „Es war überwältigend. Ich habe in meinem Leben so viele Fußballspiele gesehen, aber ich kann mich nicht an viele solcher Spiele erinnern“, ließ Klopp bei Sky UK seinen Gefühlen freien Lauf.