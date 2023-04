Champions League: Unglaubliche Trefferquote! "Benzema ist ein Schrecken für die Blues"

„Einen Schrecken für die Blues“, schreibt die spanische Sportzeitung As - und meint dabei nicht nur Karim Benzemas Treffer aus dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea.

Denn in den bisherigen fünf Partien zwischen Real und Chelsea traf der 35-Jährige beeindruckende sechsmal. An der Stamford Bridge ist der Franzose gefürchtet und wird seinen Gegenspielern um Altstar Thiago Silva wieder einmal alles abverlangen, sobald der Anpfiff am Dienstagabend (Chelsea - Real um 21 Uhr im LIVETICKER) ertönt.